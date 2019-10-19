Son Dakika Haberleri: Manisalı subay Van'da yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Manisalı subay Van'da yaralandı

Manisalı subay Van'da yaralandı

2 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye görevi yürüten askerlere sınırın İran tarafından açılan ateş sonucu yaralanan askerlerden birinin Manisa'nın Salihli ilçesinden Piyade Teğmen Haşim Alpaslan olduğu öğrenildi.

Manisalı subay Van'da yaralandı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye görevi yürüten askerlere sınırın İran tarafından açılan ateş sonucu yaralanan askerlerden birinin Manisa'nın Salihli ilçesinden Piyade Teğmen Haşim Alpaslan olduğu öğrenildi.


Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'nden olduğu belirtilen Piyade Teğmen Haşim Alpaslan'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı askerin Gökeyüp Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin de Van'a oğullarının tedavi gördüğü hastaneye gittiği belirtildi.


Van'ın Çaldıran ilçesinde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere İran sınırı tarafından ateş açılmış, açılan ateş sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralanmıştı. - MANİSA

Salihli, Piyade, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merdiven altı kürtaj, genç kadını canından ediyordu
Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan gelen mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı Rusya'da altın madenine ait baraj çöktü: 15 ölü Yasemin'i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 15:08:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisalı subay Van'da yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]