Manisalı terzi tadilata getirilen ceketin cebinde unutulan altınları sahibine verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisalı terzi tadilata getirilen ceketin cebinde unutulan altınları sahibine verdi - Son Dakika

Manisalı terzi tadilata getirilen ceketin cebinde unutulan altınları sahibine verdi

6 saat önce

Manisa'da bir terzi, tadilat için getirilen ceketin cebinde unutulan 3 yarım altın ile tedavülden kalkmış paraları, sahibine teslim etti.

Manisalı terzi tadilata getirilen ceketin cebinde unutulan altınları sahibine verdi, System.String[]

Manisa'da bir terzi, tadilat için getirilen ceketin cebinde unutulan 3 yarım altın ile tedavülden kalkmış paraları, sahibine teslim etti.


Şehzadeler ilçesinde yaşayan Niyazi Özatan, oğlunun düğünü için aldığı takım elbiseyi daraltması için terzi Muammer Yılmaz'a getirdi.


Yaklaşık 1 hafta sonra, terzi Yılmaz'ın tadilat yaptığı ceketin cebindeki 3 yarım altın ile eski paralar yere düştü. Yılmaz, tadilatı tamamlayınca ceketi ve cebinden çıkanları, Özatan'a teslim etti.

Niyazi Özatan, yaklaşık 2 ay önce oğlunun düğününde takılan altınları ve koleksiyon için biriktirdiği paraları ceketinin cebine koyduğunu unuttuğunu söyledi.

Yılmaz'a teşekkür eden Özatan, "Güzel bir davranış. Herkesin bu şekilde davranması gerekir." dedi.

Terzi Muammer Yılmaz, daha önce de bu tür durumlarla karşılaştığını, hangi kıyafetin cebinden ne çıkarsa sahibine teslim ettiğini dile getirdi.

Niyazi Özatan, Yılmaz'a tatlı ikram etti.

Muammer Yılmaz, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:47:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisalı terzi tadilata getirilen ceketin cebinde unutulan altınları sahibine verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]