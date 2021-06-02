Büyükşehir'den Üreticilere İkinci Gölet - Son Dakika

Büyükşehir'den Üreticilere İkinci Gölet

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Kızıldam Mahallesi'ne yeni bir hayvan içme suyu (HİS) göleti daha kazandırmak için çalışmalara başladı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Kızıldam Mahallesi'ne yeni bir hayvan içme suyu (HİS) göleti daha kazandırmak için çalışmalara başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, 2021 yılında Kızıldam'a kazandırdığı ikinci HİS göleti olacak.

Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu


Kırsal mahallelerde tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni hayvan içme suyu göleti yapımlarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes'e bağlı Kızıldam Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde yapım çalışmaları tamamlanan göletten sonra yeni bir hayvan içme suyu göleti daha kazandırmak için çalışmalara başladı. Kızıldam Mahallesi'ne yapılacak olan ikinci göletin tamamlanmasıyla birlikte, göletten hem yaban hayvanları hem de üreticilerin besi hayvanları faydalanacak.


"Çalışmalarımız artarak devam edecek"


Göletin en kısa zamanda tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunulacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göletleri ile mera, otlak alanlarında yağmur ve kar suları doğal metotlarla biriktirilip muhafaza ediliyor. Bu sayede tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için temiz su kaynağı oluşturan göletler, kırsalda yaban hayatının korunabilmesine yönelik önemli yaşam alanları da sunuyor. Yaz mevsimine doğru yaklaşırken çalışmalarımız artarak devam edecektir. Yapılan hayvan içme suyu göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Federasyonu, Gördes, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:01 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den Üreticilere İkinci Gölet - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:24 Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu
Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
11:26
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
11:24
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
11:23
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada
10:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:29:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den Üreticilere İkinci Gölet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]