Üye Girişi
Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği - Son Dakika

Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği

23.11.2021 12:49
Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Salihli'deki 45 üreticiye 10 bin adet Sarılop İncir fidanı dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Salihli'deki 45 üreticiye 10 bin adet Sarılop İncir fidanı dağıtıldı. Yüzde 75 hibe destekli proje kapsamında temin edilen fidanlar düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

İl genelinde kırsal kalkınma adına önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında kıraç, engebeli ve verimsiz arazilerin değerlendirilmesi ile alternatif ürün çeşidinin arttırılması amacıyla Salihli'de 45 üreticiye 10 bin adet Sarılop İncir fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile üreticiler katıldı.

Proje Hakkında Bilgiler Verdi

Projeyle ilgili bilgiler veren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında, 33 üreticiye 8 bin adet Sarılop İncir fidanı dağıtıldı" dedi. Proje bedelinin yüzde 25'ini vatandaşların katkı payı olarak ödediğini ifade eden Öztürk, projenin yüzde 75'lik bedelinin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildiğini dile getirdi. Öztürk, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca temin edilen 2 bin fidanın ise Salihli'deki 12 üreticiye teslim edildiğini söyledi.

100 Bin Meyve Fidanı Dağıtılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmanın sağlanmasına büyük önem verdiğini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ise, "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 575 çiftçiye 242 bin 847 adet zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da bin üreticimize 100 bin adet meyve fidanı dağıtacağız. Yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi'nin hibesi olacak şekilde meyve fidanları toprakla buluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz ve Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Fidan dağıtım töreninde konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da, Salihli'de incir yetiştiriciliği için uygun toprak ile iklimin olduğunu belirterek, dağıtılan fidanlarla incir yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaşacağını vurguladı. Kaymakam Sağlam, destekleri için Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından Sarılop incir fidanları üreticilere teslim edildi.

Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği
Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği
Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği
Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği
Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği
Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği
Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği
Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği

Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Manisa, Tarım, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak 12:49 Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular! 12:38 Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular! İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:49 Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak
12:48 2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü
12:37 Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular!
12:33 Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!
12:21 Ayının saldırısına uğrayan işçiden gülümseten serzeniş: Ayıya hakkımı helal etmiyorum
12:14 Son Dakika! Dolar artışını sürdürüyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi
12:11 AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti!
11:59 İşçi servisiyle otomobil çarpıştı!
11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
11:52 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Erken seçim falan olmayacak         
12:50
2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü 2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü         
12:48
Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam! Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!         
12:34
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 12:58:15. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement