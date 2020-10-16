Manisalı üreticilere sera desteği - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından seracılığın geliştirilmesi projesi kapsamında Gördes'te yüzde 75 hibe destekli olarak 21 sera kurulumu gerçekleştirilecek.

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Örtü Altı Yetiştiriciliğinin (Seracılık) geliştirilmesi projesi desteklemelerini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen örtü altı yetiştiriciliği projesi kapsamında 2016 yılında 100, 2017 yılında ise 120 adet sera üreticilere teslim edildi. 2020 yılı içerisinde ise 100 adet sera tesliminin yapılması planlanarak toplamda 320 adet seranın Manisalı üreticilere kazandırılması planlanıyor.

Kurulumu yapılacak seraların 400 metrekare, 36 ay dayanımlı örtü naylonlu, 4,2 metre tepe yüksekliğine sahip ve her iki yanda manuel sarma redüktörü havalandırma olacak şekilde kurulumların yapılacağını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Daire başkanlığımız olarak 100 adet sera kurulumları devam ederken, 2. Etap olarak planlanan bir diğer 100 adet sera projesi için başvurular toplanmaktadır. Belediyemiz olarak yüzde 75 hibeli seraların yüzde 25 üretici katkı payını üreticilerimiz 2 taksit olarak ödeyeceklerdir. En kısa zamanda seraların anahtar teslimleri tamamlanarak üreticilere teslim edilip üretime başlanması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Daire Başkanı Yılmaz Usta, Kırkağaç'ta da sera temel atma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. - MANİSA