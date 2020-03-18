Manisalı üzüm üreticilerinden zirai dona karşı lastik ve saman yakarak önlem - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki üzüm üreticileri, zirai don uyarısının ardından bağlarda lastik ve saman yakarak önlem aldı.

Manisa Valiliğinin "zirai don" ikazı sonrası geceyi bağlarda nöbette geçiren üreticiler, boru sisteminin zarar görmemesi için damlama sulama sistemlerini açtı, asmaların arasında ve çevresinde lastik ve saman yaktı.

Alaşehirli üzüm üreticisi Osman Birol, erkenci tür "superior seedless" üzümde filizlerin 10 santimetreye ulaştığını söyledi.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi durumunda don olayı yaşanabileceğini hatırlatan Birol, "Bu nedenle büyüklerimizden öğrendiğimiz yöntemler olan lastik ve saman gibi cisimlerle ateş yakarak dumanla don olayını bir ölçüde önlemeye çalışıyoruz." dedi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de mart ayının üretici için kritik bir dönem olduğuna işaret ederek, "Özellikle erkenci üzümler filiz açıyorlar. Filizler yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Ani hava değişimleri sonucu hava sıcaklıkları eksi derecelere düşebiliyor." diye konuştu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de ilçedeki pek çok üreticinin zirai don için tedbir aldığını dile getirdi.

Sezonu iyi geçirmeyi umduklarını ifade eden Ülgen, "Bu yöntem her don riskinde başvurduğumuz bir tedbir. Bağın dört bir yanına lastik ya da saman yerleştirip, dumanla bağları dondan korumaya çalışırız. Bağlarımıza çocuklarımızla ilgileniyor gibi bakarız."değerlendirmesinde bulundu.