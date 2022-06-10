Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira - Son Dakika
Üye Girişi

Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira

10.06.2022 18:22

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa’da pazar esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir balıkçı, Babacan’a, “Zamlardan, artık vatandaşın derdini dinlemekten bıktık. Mal mı satalım, insanlara açıklama mı yapalım şaşırdık artık. Her gün zamla karşılaşıyoruz” dedi. Bir vatandaş ise “Öyle bir pahalılık var ki geçinmek çok zor. Emekliyim, sabah gittim 3 ekmek, 750 gram peynir, bir koli yumurta aldım; 150 lira. Yevmiyem zaten 150 lira” diye konuştu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da pazar esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir balıkçı, Babacan'a, "Zamlardan, artık vatandaşın derdini dinlemekten bıktık. Mal mı satalım, insanlara açıklama mı yapalım şaşırdık artık. Her gün zamla karşılaşıyoruz" dedi. Bir vatandaş ise "Öyle bir pahalılık var ki geçinmek çok zor. Emekliyim, sabah gittim 3 ekmek, 750 gram peynir, bir koli yumurta aldım; 150 lira. Yevmiyem zaten 150 lira" diye konuştu.

Ali Babacan, Manisa'da ziyaret ettiği bir pazar yerinde esnafla ve vatandaşlarla dertleşti. Babacan'a sorunlarını anlatan bir balıkçı, şunları söyledi:

"ZAMLARDAN, ARTIK VATANDAŞIN DERDİNİ DİNLEMEKTEN BIKTIK"

" Türkiye'yi kurtarmanızı istiyoruz. Zamlardan, artık vatandaşın derdini dinlemekten bıktık. Mal mı satalım, insanlara açıklama mı yapalım şaşırdık artık. Her gün zamla karşılaşıyoruz. Halde balık alacağız, adam bize bugünden pazartesi günkü zammı söylüyorlar. İşin içinden çıkamıyoruz artık. Şu ülkenin gidiş hattını el birliğiyle değiştirelim inşallah."

Babacan'ın "Şu anda ülkeyi yönetenler, Türkiye'yi yönetmeyi bilmeyenler" demesi üzerine balıkçı, "Tek bir kişiyle olmaz. Ben bu işi biliyorum, bu işten başka bir şey yapamam. Ben, bu pazardakilerin hepsinin malını alıp sattıramam" dedi.

BABACAN: BU İŞ DÜRÜST VE EHİL KADROLARLA OLUR, BAŞKA TÜRLÜ MÜMKÜN DEĞİL

Bir diğer pazar esnafı da "Şu anda insanların merak ettiği; gelecek hükümetten 'biz bir enkaz aldık, bunu düzeltemeyiz' gibisinden yorumlar geleceğini konuşuyor. Halk, bunun garantisini verecek kişiye oyunu verecek, herkes bıkmış yani. Birlik beraberlik içinde olmalıyız" diye konuştu. Babacan da kadroları ile 2001-2002 krizini ve 2008-2009 krizini çözdüklerini belirterek, "Dolayısıyla biz boş konuşmuyoruz. Bu iş dürüst ve ehil kadrolarla olur, başka türlü mümkün değil. Zaten onun için olmuyor" diye konuştu.

Emekli bir vatandaş da yaşadığı sorunları Babacan'a anlatırken şöyle konuştu:

"3 EKMEK, 750 GRAM PEYNİR, BİR KOLİ YUMURTA ALDIM; 150 LİRA"

"Öyle bir pahalılık var ki geçinmek çok zor. Emekliyim, sabah gittim 3 ekmek, 750 gram peynir, bir koli yumurta aldım; 150 lira. Yevmiyem zaten 150 lira. Hayat böyle olmuş. Dolar, Merkez Bankası'ndan gitti. Doları alttan aldılar, pahalı sattılar, sonra tekrar düşürdüler. Garibanın cebindeki parayı aldılar, bunu herkes görüyor. Seçimle geldi, seçimle gidecek."

Babacan'ın ziyaret ettiği mantolama ve cephe kaplama yapan esnaf da şunları söyledi:

"TÜİK ÇOK İNANDIRICI DEĞİL. BİZE GÖRE ENFLASYON ŞU AN EN AZ YÜZDE 200"

"Buraya malzeme almaya geldim, malzemeler ateş pahası. Fiyatlar korkunç. Battık batacağız, bittik biteceğiz. Şu anda kimileri Avrupa'nın yolunu gözlüyor, gitmeye çalışıyor. Cephe mantolama işleri yapıyorum, her gün fiyat değişiyor, her gün ayrı bir rakam. Geçen sene harç yününün bir paketini 95 liraya alıyordum, şu anda 390 lira. TÜİK çok inandırıcı değil. Bize göre enflasyon şu an en az yüzde 200. Ben, senetle iş yapıyorum, inanın insanlar borçlarını ödemekte zorlanıyor. Geçen sene bin liraya 10 paket köpük alıyordum, şimdi 4 paket zor alıyorum. 280 lira şu anda bir paket köpük. Geçen sene 80-90 liraydı, hatta 12 paket alıyordum."

BABACAN: BİZE İŞ YAPTIRMADILAR, ALAN AÇMADILAR

Esnafın "Sizin de geçmiş hükümetten dolayı bu işlerde bir katkınız vardı ama yarı yolda bıraktınız bizi, size de sitem edelim yani" sözleri üzerine Babacan, "Bize iş yaptırmadılar, alan açmadılar. Baktık olmuyor, çekildik kenara, DEVA Partisi'ni kurduk, yönetime talibiz şimdi" karşılığını verdi.

Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira
Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira
Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira
Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira

YORUMLAR
500
Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:15:35. #1.13#
SON DAKİKA: Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement