Manisalı Yurttaş: Emekli Öldü, Yaşamıyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Manisa'daki bir semt pazarında sohbet ettiği bir yurttaş, "Öldük, Allah rahmet eylesin. Bataklıktayız, çamurdayız. Torunlarımızı okutamıyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Her şey o biçim pahalı. Ne olacak sonumuz? Bu emekli öldü, yaşamıyor. Hani bir geziye gidemiyoruz. Torunlarımızı elinden tutup kaldıramıyoruz" dedi.
Ali Babacan, 9 Haziran'da gittiği Manisa'daki bir semt pazarında esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Babacan'ın burada bir yurttaşla yaptığı sohbete ilişkin video, DEVA Partisi tarafından bugün paylaşıldı. Babacan ile yurttaş arasında şu diyalog yaşandı:
Babacan: Fiyatlar nasıl pazarda?
Yurttaş: Öldük, Allah rahmet eylesin. Bataklıktayız, çamurdayız. Torunlarımızı okutamıyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Her şey o biçim pahalı. Ne olacak sonumuz? Bu emekli öldü, yaşamıyor. Hani bir geziye gidemiyoruz. Torunlarımızı elinden tutup kaldıramıyoruz.
Babacan: Kaç torun var?
Yurttaş: 4 tane torun var.
Babacan: Allah bağışlasın.
Yurttaş: Amin. Çocukların kazandığı yetmiyor. Hayat pahalı.
Babacan: Nerede çalışıyor çocuklar?
Yurttaş: Biri fabrikada çalışıyor. Biri taksici.
Babacan: Şimdi emekli maaşları, asgari ücret, memur maaşları, bunların hepsi TÜİK'in açıkladığı enflasyon kadar artıyor. Yüzde 73,5, değil mi?
Yurttaş: Evet.
Babacan: Ama gerçek hayat öyle mi?
Yurttaş: Hayır.
Babacan: Soruyorum pazarcı esnafına, 'Yüzde 200, yüzde 300 zam var' diyorlar.
Yurttaş: Ama bize geldi mi enflasyon düşüyor. Nasıl oluyor bu iş?
Babacan: Devlet doğruyu söyleyecek, doğruyu. Devlet, enflasyonu doğru açıklayacak. Doğru açıklasa, enflasyon kadar maaşlar artsa bu sıkıntılar yaşanmaz.
Yurttaş: Ama bize gelince maaş ölüyor, artırmıyor.
Babacan: Size gelince TÜİK enflasyonu, ama alıverişe geline gerçek enflasyon.
Yurttaş: O biçim iki yüzlülük.
Babacan: Evet.
Yurttaş: E yalan değil yani. Ne olacak sonumuz? Emekli öldü, yaşamasın.
Babacan: Çabuk düzelir, çabuk.
Yurttaş: İnşallah.
Babacan: Seçimlerden sonra dürüst ve işinin ehli bir kadro iş başına geldiği zaman çok çabucak düzelir. Çabuk düzelir.
Yurttaş: İnşallah hayırlısı olsun. Allah birlik, düzenlik versin hepimize yavrum.
Babacan: Ailenize, dostlarınıza çok selamlarımı iletin.
Yurttaş: Teşekkür ederim.
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