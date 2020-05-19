Manisalılar, 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında evden çıkamayan vatandaşlar, balkon ve pencerelerinden kutlama yaptı.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, balkonlar ve pencerelerde kutlandı. Milli mücadelenin 101'inci yılında sokağa çıkamayan vatandaşlar, bayram coşkusuna evlerinde ortak oldu. Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahalle Muhtarı Saffet Taşkıncan tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, saat 19.19'da vatandaşlar balkonlara çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.Muhtar Taşkıncan yaptığı açıklamada, "Bugün hem 19 Mayıs'ı hem de Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. İki bayramın coşkusun yaşıyoruz. Böyle coşkulu bir güne sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda denk geldik. Ancak biz de üzerimize düşen görevi yerine getirerek, elimizden geldiğince vatandaşlarımıza 19 Mayıs coşkusunu yaşatmaya çalıştık" dedi.