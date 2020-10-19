Manisalılar Başkan Ergün'e güveniyor - Son Dakika

Manisalılar Başkan Ergün'e güveniyor

19.10.2020 15:16
Manisalılar Başkan Ergün'e güveniyor, System.String[]

Avrasya Araştırma, 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Avrasya Araştırma, 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "Büyükşehir Belediye Başkanının icraatlarını beğeniyor musunuz" sorusu yöneltilirken, Manisalılar yüzde 58 oranında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e güvendiklerini belirtti.

Araştırma, 9-13 Ekim tarihleri arasında SMS yönlendirmeli online sistemiyle gerçekleşti. Araştırmaya 30 büyükşehir belediyesi ve buralara bağlı 100 merkezi ilçeden vatandaşların katıldığı belirtildi. Milletvekilliği seçimleri, yerel seçimler, Covid-19 yönelimleri ile 30 büyükşehir belediyesinin başkanlarının icraatlarına güvenin ölçüldüğü ankette, katılımcılara "Büyükşehir Belediye Başkanının icraatlarını beğeniyor musunuz" sorusu da yöneltildi. Manisalılar, ankette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün icraatlarına güvenini yüzde 58 gibi büyük oranda beğendikleri yönünde oy kullandı. Yapılan araştırmada yüzde 58 oranında Manisalılardan oy alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 büyükşehir Belediye Başkanı arasında ilk 10'da yer aldı. Aynı şirketin Eylül ayı araştırmasında da yüzde 57,9 oranında oy alarak Manisa'nın adını üst sıralara taşıyan Başkan Ergün, Ekim ayı araştırmasında da yine ilk 10'da kendisine yer buldu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisa'ya hizmet sevdasıyla çalıştıklarını ve şehrin kanayan yara haline gelmiş sorunlarının çözümüne yönelik projeler ürettiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bütçe disiplini, günü kurtaran değil geleceğe yönelik projeler ve sosyal donatı alanlarıyla Manisa'mızı yaşayan bir şehir haline getirmek için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Yaşanılabilir, nefes alınabilir bir Manisa inşa etmek ve gelecek nesillerimize temiz bir şehir bırakmanın çabası içinde olduk. Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte genişleyen hizmet alanımızda en ücra bölgede yaşayan vatandaşımıza da ulaşmak için gayret gösterdik. Şükürler olsun ki, genel olarak hemşehrilerimizin yüzlerindeki gülümseme, bağımsız araştırmalarda ortaya çıkan olumlu sonuçlar, yaptığımız işlerin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Bizlere hep güven ve daima yanımızda olan Manisalılara teşekkür ediyor, ayrım yapmadan ve hizmetin siyaseti olmaz anlayışımızdan ayrılmadan hizmet vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Teşekkürler Manisa" diye konuştu. - MANİSA

Manisalılar Başkan Ergün'e güveniyor
Manisalılar Başkan Ergün'e güveniyor

Cengiz Ergün, araştırma, Manisa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisalılar Başkan Ergün'e güveniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmişti! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde
Son Dakika: HSK, FETÖ ile bağlantısı olan 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti Son Dakika: HSK, FETÖ ile bağlantısı olan 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti         
15:10
Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı         
14:42
Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı         
14:05
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş         
13:05
Gökhan Töre ve eşinin maske takmaması dikkatlerden kaçmadı Gökhan Töre ve eşinin maske takmaması dikkatlerden kaçmadı         
12:23
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar         
11:11
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 15:25:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisalılar Başkan Ergün'e güveniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei