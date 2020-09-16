Manisalılar bir kez daha 'Cengiz Ergün' dedi - Son Dakika

Manisalılar bir kez daha 'Cengiz Ergün' dedi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Avrasya Araştırma Şirketi'nin Eylül ayı araştırmasında katılımcılara yönelttiği "Yaşadığınız ilin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz?

Manisalılar bir kez daha 'Cengiz Ergün' dedi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Avrasya Araştırma Şirketi'nin Eylül ayı araştırmasında katılımcılara yönelttiği "Yaşadığınız ilin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz?" sorusuna Manisalılar, yüzde 57,9 oranında 'evet' karşılığını verdi. Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 52,77 oranında aldığı oyla yeniden başkanlığa seçilen Başkan Ergün, son kamuoyu araştırmasıyla bu oy oranının da üzerine çıkmış oldu.

Avrasya Araştırma Şirket Eylül ayında yaptığı araştırmayı kamuoyu ile paylaştı. 30 büyükşehir belediyesi ve bunlara bağlı 100 merkezi ilçeyi kapsayan ve 10-14 Eylül tarihleri arasında SMS yönlendirmeli online sistemle gerçekleştirildiği belirtilen ankette, katılımcılara "Yaşadığınız ilin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılan Manisalılar, yüzde 57,9 gibi bir oranla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yine oy vereceğini söyledi. Böylece Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 52,77 oranında oyla yeniden başkanlığa seçilen Başkan Ergün, son kamuoyu araştırmasıyla bu oy oranının da üzerine çıkmış oldu.

Manisalıların teveccühüyle 3 dönemdir Manisa'ya hizmet ediyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, son kamuoyu araştırmasında da Manisalıların şahsına gösterdiği ilginin, kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Başkan Ergün, "Doğduğum ve havasını soluduğum bu güzel şehre belediye başkanı olarak hizmet ettiğim için önce Allah'a, sonra da bana bu teveccühü gösteren değerli Manisalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sevdamız olan şehrimizin gerçekten ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırmanın çabası içinde olduk. Hizmetlerimizde oy veren/vermeyen ayrımını hiçbir zaman yapmadık. Geldiğimiz noktada yaptığımız işlerin doğruluğunu hem seçim sonuçlarında hem de kamuoyu yoklamalarında çıkan sonuçlarda görüp mutlu oluyoruz. Tüm hemşehrilerime şahsıma gösterdikleri teveccühten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisalılar bir kez daha 'Cengiz Ergün' dedi - Son Dakika

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