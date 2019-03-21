Son Dakika Haberleri: Manisalılar Bol Bol Güldü

Manisalılar Bol Bol Güldü

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Kaçamak Yada Kaçamamak' adlı tiyatro oyunu Manisalı tiyatro severler ile buluştu.

Manisalılar Bol Bol Güldü, System.String[]

Oyunun geliri Manisa Gönülden Gönüle Derneği'ne aktarıldı.

Manisalıları her ay tiyatro oyunları ile buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Kaçamak Yada Kaçamamak' adlı tiyatro oyununu tiyatro severler ile buluşturdu. Oyunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, şube müdürleri ile Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar ile Gönülden Gönüle Derneği Başkanı Burhan Kurtoğlu, dernek yöneticileri ile salonu dolduran Manisalılar izledi.

Oyunun Geliri Gönülden Gönüle Derneği'ne

Oyunda Türk Tiyatrosu ve Televizyonların sevilen oyuncularından Ahmet Çevik, Şebnem Schaefer, Murat Gören, Yelda Alp ve Cengiz Güleryüz yer alıyor. Seyircisini bol bol güldüren oyunun sonunda Gönülden Gönüle Derneği Başkanı Burhan Kurtoğlu, desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Oyunun 'Hıdır' karakterini canlandıran ve seyircinin bol bol gülmesini sağlayan yılların eskitemediği başarılı oyuncu Ahmet Çevik, Manisa ile tekrar buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi protokolü de oyunculara çiçek takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:38 Kaynak: Bültenler

Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı Oyuncu Janset'in Son Hali Şaşırttı Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:08:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisalılar Bol Bol Güldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]