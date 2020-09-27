Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika

Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu

- Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği ile Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği ile Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa...

- Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği ile Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi

MANİSA - Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği ile Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de katıldı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği ile Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen yürüyüşe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcular, dağcı grupları ve vatandaşlar katıldı. Salihli'nin Mil Deresi Şelalesi ormanlık alanından Karaağaç mahallesine kadar yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne toplumun her kesimden katılım sağlanırken yaklaşık 60 kişilik grup eşsiz doğa manzaraları arasında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.

Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu
Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu
Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu
Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu
Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu
Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu
Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu

Karadeniz, Salihli, Avrupa, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Galatasaray, Arda ile gole çok yaklaştı! Kaleci Altay gole izin vermedi Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi
Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yani haliyle herkesi şaşırtacak Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yani haliyle herkesi şaşırtacak         
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı         
18:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır         
18:00
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı         
17:03
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi         
11:34
Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü         
20:36
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 20:54:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei