Manisalılar 'Enderun Usulü Teravih'e yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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Manisalılar 'Enderun Usulü Teravih'e yoğun ilgi gösterdi

17.04.2022 11:35
Manisalılar 'Enderun Usulü Teravih'e yoğun ilgi gösterdi

Manisa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Osmanlı geleneği Enderun Usulü Teravih namazına Manisalılar yoğun ilgi gösterdi.

Manisa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Osmanlı geleneği Enderun Usulü Teravih namazına Manisalılar yoğun ilgi gösterdi.

Manisa İl Müftülüğü tarafından bir Osmanlı geleneği olan Enderun Usulü Teravih Namazı programı düzenlendi. İlahi, salavat ve tekbirlerle beş ayrı makam icra edilerek Hatuniye Camii'nde kılınan Enderun usulü teravih namazına 7'den 70'e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Her dört rekatı Türk Musiki'nin farklı makamlarında kılınan ve bu makamların ilahilerle süslendiği ve müezzinlerin ise makamlar arasında geçişi salavat eşliğinde yaptığı namaza Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Teravih programının sonunda da vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - MANİSA

Manisalılar 'Enderun Usulü Teravih'e yoğun ilgi gösterdi
Manisalılar 'Enderun Usulü Teravih'e yoğun ilgi gösterdi

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Manisa İl Müftülüğü, Osmanlı, Teravih, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisalılar 'Enderun Usulü Teravih'e yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisalılar 'Enderun Usulü Teravih'e yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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