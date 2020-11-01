Manisalılar İzmir için seferber oldu - Son Dakika

Manisalılar İzmir için seferber oldu

01.11.2020 17:41

Manisalılar İzmir için seferber oldu Şehzadeler Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan battaniye ve gıda kolisi yardımı Manisalılardan büyük ilgi gördü Toplanan yardımların ilki bugün İzmir'de depremzedelere dağıtılmak üzere kamyonla yola...

Manisalılar İzmir için seferber oldu

Şehzadeler Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan battaniye ve gıda kolisi yardımı Manisalılardan büyük ilgi gördü

Toplanan yardımların ilki bugün İzmir'de depremzedelere dağıtılmak üzere kamyonla yola çıktı

MANİSA - İzmir'deki depremi en fazla hisseden illerin başında gelen Manisalılar depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına ekipleriyle destek veren Manisalılar, Şehzadeler Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan kampanyayla da battaniye, gıda kolisi ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir kamyon yardım malzemesini daha bugün İzmir'e gönderdi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremi en yakında hisseden illerin başında olan Manisa, İzmirli depremzedeler için adeta kenetlendi. Arama kurtarma ekipleri, itfaiye, Kızılay ve gönüllüleriyle deprem anında en çabuk bölgeye ulaşan il olan Manisa'da Şehzadeler Kaymakamlığı öncülüğünde Şehzadeler İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından depremzedeler için kampanya başlatıldı. Kullanılmamış battaniye, gıda kolileri ve temel ihtiyaç malzemelerinin kabul edildiği kampanyaya Manisalılar büyük ilgi gösterirken ilçedeki ilk yardım kamyonu bugün Manisa'dan İzmir'e hareket etti.

Şehzadeler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esin Ağırkaya, "30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen depremden dolayı Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara tarafından yapılan toplantı sonucu yardım ekiplerimizi kurduk. Kaymakamımızın önderliğinde vakfımıza getirilen battaniye ve gıda kolilerini teslim almaya başladık. Biz de Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ilçemizde yaşayan duyarlı vatandaşlarımızın vakfımıza bizzat gelerek teslim ettikleri kullanılmamış battaniye, gıda kolilerini İzmir iline göndermek üzere hazır bulunmaktayız. İzmir iline yardımlarımız devam ediyor. Duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini almaktayız. Kullanılmamış battaniye ve gıda kolisi desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlarımızın yardımlarını vakfımızda kabul etmekteyiz." dedi.

Kampanyaya her kesimin büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Ağırkaya şunları söyledi: "İzmir ilinde yaşadığımız depremden dolayı çok üzgünüz. Rabbim beterinden saklasın. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Şehzadeler Belediyemize, Manisa Büyükşehir Belediyemize, sivil toplum kuruluşlarımıza, duyarlı vatandaşlarımıza vakfımıza gösterdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'ım bir daha böyle acılar göstermesin."

Kampanyaya destek veren isimlerden biri olan Manisa İŞKUR Müdürü Eşref Aslan ise, "Hepimize geçmiş olsun. Rabbimden niyazım bir daha böyle afet yaşamamız. Rabbim tekrarından ve beterinden korusun. Milletçe el birliğiyle çorbada uzumuz bulunsun isteriz. Çağrım herkese. Karınca kararınca kim ne yapabiliyorsa yapmalı. Bu milli bir davadır, insanlık davasıdır. Hepimizin el birliğiyle buna katkıda bulunmalı. Bugün İzmir oldu, yarın ülkemizin başka yeri olur. Doğusuyla, batısıyla güneyiyle kuzeyiyle fark etmez. Hepimize tekraren gelmiş geçmiş olsun. İnşallah bu sınavı da başarıyla geçmiş olacağız." diye konuştu.

Bu arada gönderilen bir kamyon yardım malzemesinin ardından yardımların devam edeceği ve yardımların vakıf tarafından tutanakla teslim alındığı öğrenildi.

Manisalılar İzmir için seferber oldu
Manisalılar İzmir için seferber oldu
Manisalılar İzmir için seferber oldu
Manisalılar İzmir için seferber oldu

Şehzadeler, Deprem, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisalılar İzmir için seferber oldu - Son Dakika


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