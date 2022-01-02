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Manisalılar "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

Manisalılar "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşadı

02.01.2022 12:55

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Manisa'da izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Manisa'da izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Vali Yaşar Karadeniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Şehzadeler Belediye Başkanı Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda sinema salonunda gençlerle birlikte filmi izledi.

Vali Karadeniz, filmin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde isimli ve isimsiz pek çok kahramanının olduğunu, Eren Bülbül'ün de Eşref Bitlis, Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin gibi terörle mücadelenin simge isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Bütün gençlerin bu filmi mutlaka görmesi gerektiğini kaydeden Karadeniz, "Bugün eğer bulunduğumuz mekanlarda rahat yaşayabiliyorsak, onların hangi güçlüklerle bunu sağladıklarını anlatan güzel bir film olmuş." dedi.

Filmi izleyenlerden Zeynep Yılmaz da filmi çok beğendiğini belirterek, "İnsanların unutmayıp, şehitlerine bu kadar değer ve saygı göstermesi gerçekten güzel bir şey. Yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Özge Yılmaz ise filmde gözyaşı döktüğünü anlatarak, "Çok acıydı, ifade edilemiyor. Ağlamaktan izleyemedim filmi. Çok iyi bir film olmuş, herkesin izlemesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Manisalılar Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde duygusal anlar yaşadı
Manisalılar Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde duygusal anlar yaşadı
Manisalılar Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde duygusal anlar yaşadı

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Eren Bülbül, Trabzon, Manisa, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisalılar 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde duygusal anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisalılar "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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