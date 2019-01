Manisalılar, Öykü ve Atakan İçin Seferber Oldu

Manisalı vatandaşlar, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve Manisalı Atakan Gür için kan vererek, kök hücre bağışında bulundu.Manisa'da, Eğitim-Sen'in çağrısı üzerine İzmir 'de yaşayan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin lösemi hastası 3.5 yaşındaki kızları Öykü Arin Yazıcı ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Atakan Gür için kan ve kök hücre bağışı düzenlendi. Öykü Arin ve Atakan Gür için Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı 'na getirilen Kızılay kan bağışı aracı önünde uzun kuyruk oluştu. Sıraya giren vatandaşlar Öykü ve Atakan'a umut olmak için sıraya girdi. Kök hücre bağışında bulunan vatandaşlardan Şevval Akgül, "Bir umut ışığı olabilmek güzel bir şey. Bu anı gerçekten bekliyordum. Yeni 18 yaşıma girdim. İnşallah bir yararım dokunur" dedi.Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel , "Öykü Arin Yazıcı İzmir'de yaşayan 3,5 yaşındaki bir çocuk. 1,5 ayı kaldı ve Türkiye 'nin birçok yerinde bu kan toplanıyor, kök hücre bağışı yapılıyor. Buna ikinci bir isim daha eklendi. Bu da Manisa'dan olup İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan Atakan Gür için donör arıyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde bu kampanya yapıldı. Biz de Manisa'da hem Manisalı olan Atakan Gür'ün hem de 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın hayata tutunabilmesi için Manisa halkına çağrı yaparak duyarlılık bekledik. Beklentimizin de üzerinde bir katılım var. İçerisinden birinin denk gelmesi o kardeşlerimizin hayata tutunması sağlanacak" diye konuştu.Kızılay Kan Bağışı Doktoru Sedat Ulusoy, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Ulusoy, "Bugün bir eğitim kuruluşu bir sendikamızın önderliğinde hem kan bağışı hem de kök hücre bağışı için farkındalık oluşturmak ve gönüllü bağışçıları bir araya getirmek için buradayız. Kök hücre bağışı ilik nakli bekleyen hastalarımız için bir umut kaynağı. Tüm Türkiye çapında Sağlık Bakanlığı ve Kızılay işbirliğinde bir veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için 50 yaşında her hangi bir kronik hastalığı ve ilaç olmayan, herhangi bir bulaşıcı hastalık geçirmeyen her vatandaşımızın kimliği ile başvurabileceği bir yöntem. Fakat bazen sanıldığının aksine buraya gelip bağışladığınız kan ile kök hücre bağışlamış olmuyorsunuz. Sadece sizlere ait olan bir doku tipi var onu tespit ediyoruz. Ana bilgisayarda veri tabanına veriyoruz. Yarın 1 ay sonra, 1 yıl sonra, 10 yıl sonra, herhangi bir hasta ile sizin doku tipiniz uyuştuğunda ileri uyum testleri yapmak için tekrar davet ediyoruz. Tam uyum tespit edersek bu sefer hastane süreci başlıyor. Hastane de kök hücre ve kemik iliği naklini gerçekleştiriyoruz. Kan bağışı ve kök hücre bağışı sürekliliği olan bir işlem. Bugün sadece bu kampanya ve bu ekiple sınırlı değil. Kızılay kan bağış ekibini gördüğünüz sabit ve gezici her yerde hem kök hücre bağışı hem de hastanelerde bekleyen hastalar için kan bağışı yapabilirsiniz. Unutmayın ki kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı. - MANİSA