Manisalılar Yeni Yılı Türk Sanat Müziği İle Karşıladı

Türk Sanat Müziği korosunun sahne aldığı yeni yıl konserinde, Şef Aylin Eralp Demirbek'in önderliğinde Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserleri seslendirildi.

Şef Aylin Eralp Demirbek önderliğinde sahne alan Manisa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korusu, 2017'nin son günlerinde Manisalılara unutamayacakları bir gece yaşattı. Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan koro, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerini Manisalılar için seslendirdi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy ile çok sayıda Manisalı takip etti. Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserlerinin solo ve koro halinde seslendirildiği yeni yıl konseri, iki bölüm halinde icra edildi. Hareketli şarkılar konukları coştururken, solist ve koristlerin performansı izleyenlerden tam not aldı. Gecede koro şefi Aylin Eralp Demirbek ve eşi Gökhan Demirbek'in yaptığı düet izleyenlerden tam not aldı. Yeni yıl konserinin finalinde Şef Aylin Eralp Demirbek ve Manisalılar hep bir ağızdan 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını söyledi.

Çiçek Takdim Edildi

Konserin sonunda Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy sahneye çıkarak gösterdikleri performans için solistlere, koristlere ve Şef Aylin Eralp Demirbek'e teşekkür ettiler. Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Manisalıların güzel bir gece yaşadığını belirterek, "İnşallah yeni yıl herkes için güzelliklerle dolu gelir" dedi. Vali Yardımcısı Köksal daha sonra koro adına şef Aylin Eralp Demirbek'e çiçek takdim etti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy ise, "Yalnız kulağımızın pasını silmediler. 2018'in kötülüklerini bizlere unutturdular. İnşallah 2019 çok daha huzurlu bir yıl olacak" diye konuştu.