Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti - Son Dakika

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti

6 saat önce

Manisalılar 2020 yılının ilk gününde 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na adeta akın etti.

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti, System.String[]

Manisalılar 2020 yılının ilk gününde 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na adeta akın etti. Kar altındaki Spil Milli Parkında karın keyfini mangal yapıp kartopu oynayarak geçiren vatandaşların yoğun ilgisi trafiğin kilitlenmesine neden oldu.


2019'un son iki gününde kar yağışıyla tanışan Spil Dağı Milli Parkı 2020 yılının ilk günü Manisalıların akınına uğradı. Manisalıların yanı sıra İzmir'den de çok sayıda vatandaş Spil'e gelirken, vatandaşların yoğun ilgisi Spil Atalanı'nda trafiğin kilitlenmesine sebep oldu. Jandarma trafik kontrolü sağlarken, vatandaşlar kar üstünde piknik keyfi yaptı. Vatandaşlar Spil Dağı Milli Parkının ev sahiplerinden olan Yılkı atlarını da beslemeyi ihmal etmedi. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi
Fenerbahçe Mertens'in transferi için harekete geçti Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: Borçların büyük sebebi yabancı futbolcular

Son Dakika Haberleri
23:31 New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi - Son Dakika
23:29 Yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
23:20 Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:16 Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika
23:16 Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 23:35:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]