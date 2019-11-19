Son Dakika Haberleri: Manisalılara en iyi hizmet için istişarede bulundular
Son Dakika Güncel Manisalılara en iyi hizmet için istişarede bulundular - Son Dakika

Manisalılara en iyi hizmet için istişarede bulundular

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ilçe koordinatörleriyle bir araya geldi.

Manisalılara en iyi hizmet için istişarede bulundular, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ilçe koordinatörleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının Manisa halkına hizmetleri en hızlı şekilde, verimli ve aksaksız iletmek olduğunu söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelere daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım ve Ali Öztozlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergun Aksoy ve Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinatörleri toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, "Belediyemiz olarak çalışma prensiplerimiz açısından ilçelerdeki sinir uçlarımız sizlersiniz. Sizlerin vasıtasıyla bu hizmetler gerçekleşiyor. İlçelerimiz merkeze çok uzak. Bu açıdan vatandaşların taleplerini bize iletme doğrultusunda ve yönetimin hızlı yürüyebilmesi için sizler orada bizim elimiz kulağımızsınız. Bugüne kadar gösterdiğiniz ve bundan sonra da göstereceğiniz gayretler için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Toplantıda daha sonra Manisalı vatandaşlara en hızlı şekilde ve verimli hizmet için istişarelerde bulunuldu. - MANİSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in eşinin torunlarına işkence iddiası ortalık karıştırdı AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 20:15:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisalılara en iyi hizmet için istişarede bulundular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]