Manisalıların Yaşam Standardı Artırılıyor
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar, Karaağaçlı ve Yeniköy Mahallelerinde döşediği kanalizasyon hatlarının deşarjının sağlanması için inşa edilecek olan 10 adet terfi merkezinde elektrik imalatlarına başladı.
MASKİ
Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Şehzadeler
ilçesine bağlı Selimşahlar
, Karaağaçlı
ve Yeniköy
Mahallelerinde döşediği kanalizasyon hatlarının deşarjının sağlanması için inşa edilecek olan 10 adet terfi merkezinde elektrik imalatlarına başladı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "17 ilçede dur durak bilmeden vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz. Bizim görevimiz Manisalıların yaşam standartlarını daha da yukarılara taşımaktır." dedi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi
(MASKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü büyük çaplı altyapı işleri ile mahallelerde yıllardır yaşanan sıkıntılara son veriyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar, Karaağaçlı ve Yeniköy'de kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. 53 kilometre kanalizasyon hattı imalatı yapılan 3 mahallede atıksuların deşarjı için inşa edilecek olan 10 adet terfi merkezinde elektrik imalatlarına başlandı. 154 Mahalle Projesi kapsamında 3 mahalleye 17 milyon TL yatırım yapıldı.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "17 ilçede dur durak bilmeden vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz. Bizim görevimiz Manisalıların yaşam standartlarını daha da yukarılara taşımaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün
'ün talimatları doğrultusunda il genelinde önemli altyapıları çalışmaları yürütüyoruz. Selimşahlar, Karaağaçlı ve Yeniköy'de 53 kilometre kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdik. Selimşahlar'da üstyapı işlerimiz tamamlandı. Karaağaçlı'da üstyapı işimiz devam ederken Yeniköy'de de çalışmalarımıza başlayacağız. Şu ana kadar ekiplerimiz, atıksuların mahallelerden sağlıklı bir şekilde deşarj edilmesi kapsamında 10 adet terfi merkezi için elektrik imalatlarını yapıyor. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:56 Kaynak: İHA
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