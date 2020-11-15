STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Cihan Ölmez (xx), Yunus Çiftçi (xx), Gökhan Salduz (xx)

SARI KARTLAR: Atakan, Gökhan, Halil İbrahim, Ahmet (Manisaspor), Mustafa Altun (Kızılcabölükspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölükspor ile Manisaspor 1-1 berabere kaldı. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki karşılaşmada ev sahibinin 56'ncı dakikada penaltıdan Yunus Emre ile bulduğu gole Manisaspor 90'ıncı dakikada Muhammet Furkan'la karşılık verdi. Bu skorla Kızılcabölük galibiyet hasretini 5 maça çıkarıp 9 puanda kaldı. Teknik direktör Bülent Ataman yönetiminde üst üste ikinci maçtan da puan çıkaran galibiyetsiz son sıradaki Manisaspor ise 3 puana ulaştı.