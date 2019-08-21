Son Dakika Haberleri: Manisaspor: 1 - Manisa Sanayispor: 1
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Manisaspor: 1 - Manisa Sanayispor: 1

12 dakika önce

Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan ve hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Manisaspor, ikinci hazırlık maçını bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Manisa Sanayispor ile yaptı.

Manisaspor: 1 - Manisa Sanayispor: 1, System.String[]

Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan ve hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Manisaspor, ikinci hazırlık maçını bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Manisa Sanayispor ile yaptı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.


Manisaspor Tarık Almış Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde oynanan maçı Manisaspor Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, 2. Başkan Altan Çakıcı ve taraftarlar izledi. İlk yarıda tutuk oynayan ikinci yarıda ise oyunun kontrolünü tamamen eline alan Manisaspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Manisaspor'un golünü 70. dakikada Anıl kaydederken Manisa Sanayispor'un golünü ise 20. dakikada Gürkan kaydetti. Manisaspor yarın Tarık Almış Spor Tesisleri'nde Süper Amatör Lig takımı 1975 Maltaspor ile saat 18.00'da 3. hazırlık maçını oynayacak. - MANİSA

Tarık Almış, Manisaspor, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:27 Kaynak: İHA
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