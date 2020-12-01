Manisaspor 2'de 2 istiyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen sezondan beri süren 18 maçlık galibiyet hasretine Çankaya FK deplasmanında son vererek düşme hattından kurtulma yolunda umutlanan Manisaspor, yarın Fatsa Belediyespor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Manisaspor grupta halen 6 puanla son sırada yer alıyor. Grupta bu sezonki kötü gidişat üzerine Teknik Direktör Ali Yalçın'ın görevinden ayrıldığı Kızılcabölükspor, aynı saatte Artvin Hopaspor deplasmanında çıkış arayacak.

Ligde 2'nci Grup'ta Teknik Direktör Hasan Şermet ve yardımcılarıyla birlikte birçok futbolcunun koronavirüsle boğuştuğu zirve yarışındaki Nazilli Belediyespor yine saat 13.00'teki Darıca Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet ve moral arayacak. Nazilli'nin bay olduğu haftada rakibinin 1 puan önünde liderliği ele geçiren Fethiyespor, İlçe Stadı'nda aynı saatte İskenderun FK'yı ağırlayacak. 3'üncü Grup'un lideri Somaspor, geçen haftaki puan kaybını takipçisi İçel İdmanyurdu deplasmanında telafi etmeye çalışacak. Zirve yarışında Soma'nın 24, İçel'in 22 puanı bulunuyor.