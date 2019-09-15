Manisaspor: 3-1

43'üncü dakikada gelişen Manisaspor atağında toplan buluşan Bilal takımını 1-0 öne geçirdi. 46'ncı dakikada Sinan'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. 62'nci dakikada topla buluşan Cenk, ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem Sinan Özcan penaltı noktasını gösterdi. 63'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Alican takımını 2-1 öne geçirdi. 78'inci dakikada Doğancan'ın ortasında topla buluşan Alican kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 3-1. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 3-1 sona erdi. Serik Belediyespor bu sonuçla 3'te 3 yaparak liderliğini korudu.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Serik Belediyespor kendi sahasında Manisaspor'u 3-1 yendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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