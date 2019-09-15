Manisaspor: 3-1

STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Sinan Özcan (xxx), Metin Cebeci (xxx), Soner Akgün (xxx)
SERİK BELEDİYE SPOR: Orkun (xxx) - Taner (xxx) (Dk. 88 Kaan x), Sefa (x) (Dk. 56 Cenk xx), Alican (xxx), Sinan (xxx) (Dk. 88 Mehmet x), Ahmet (xxx), Abdurrahman (xxx), Doğancan (xxx), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xxx)
MANİSASPOR: Kubilay (xx) - Yusuf (xx) (Dk. 67 Ayhan x), Burak (xx), Bayram (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Mert (x), Barış (x), İlkay (xx), Fatih (xx), Vahap (x) (Dk. 76 Gökhan x)
GOLLER: Dk. 46 Ahmet, Dk. 63 Alican (P), Dk. 78 Alican (Serik Belediyespor) - Dk. 43 Bilal (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Yusuf, Ayhan, Mert (Manisaspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Serik Belediyespor kendi sahasında Manisaspor'u 3-1 yendi.
43'üncü dakikada gelişen Manisaspor atağında toplan buluşan Bilal takımını 1-0 öne geçirdi.
46'ncı dakikada Sinan'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
62'nci dakikada topla buluşan Cenk, ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem Sinan Özcan penaltı noktasını gösterdi.
63'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Alican takımını 2-1 öne geçirdi.
78'inci dakikada Doğancan'ın ortasında topla buluşan Alican kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 3-1.
Kalan sürede başka gol olmayınca maç 3-1 sona erdi.
Serik Belediyespor bu sonuçla 3'te 3 yaparak liderliğini korudu.