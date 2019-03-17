Son Dakika Haberleri: Manisaspor 3. Lig'e Düştü

Manisaspor 3. Lig'e Düştü

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un ligin bitime 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Manisaspor 3. Lig'e Düştü, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un ligin bitime 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Geçtiğimiz yıl 1. Lig'den 2. Lig'e düşen ve eksi 15 ceza puanının yanında transfer yasağı da getirilen Manisaspor ligin bitimine 7 hafta kala Gaziantepspor'dan sonra 3. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Hasbi Dede xx, Sedat Yavanoğlu xx, Hasan Erdoğan xx

Manisaspor: Deniz Çörtlen x, Berk Cambaz x, İlkay Gül x, Ömer Buğdaycı x, Kemal x (Muhammed Furkan dk. 90 ?), Cevdet Enes x, Gökhan x (Furkan Parsak dk. 46 xx), Atakan x (Anıl dk. 68 x), Mehmet Can x, Bayram x, Fatih x

Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu

Ankara Demirspor: Zeki xx, Hüseyin x, Ramazan x, Akın x (Vural Koçaslan dk. 90+1 ?), Orhan x (Murat dk. 26 x), Safa Ali x, Serkan x, Burak x (Ozan dk. 80 x), Hakan x, Serkan x, Tahir Babaoğlu xxx

Teknik Sorumlu Bahaddin Güneş

Goller: Furkan Parsak (dk. 78) (Manisaspor), Tahir Babaoğlu (dk. 55 pen. ve 87) (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: Berk, Ömer Buğdaycı, Fatih (Manisaspor), Hüseyin, Burak, Murat (Ankara Demirspor) - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:15 Kaynak: İHA

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