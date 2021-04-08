Manisaspor 37 yıl sonra amatöre düştü

80'inci dakikada bu kez Çankaya FK'nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Furkan takımının 3'üncü, kendisinin 2'nci golünü atarak skoru ilan etti: 2-3.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi