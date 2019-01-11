Son Dakika Haberleri: Manisaspor'a 6'ncı İmza Metin'den

Manisaspor'a 6'ncı İmza Metin'den

1 saat önce

TRANSFER yasağını kaldırıp 31 Ocak'a kadar tamamı altyapıdan oyunculardan kurulu kadrosuna takviye yapabilmek için zamanla yarışan TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Manisaspor'a eski futbolculardan Metin Yüksel'den de iyi haber geldi.

Manisaspor'a 6'ncı İmza Metin'den, System.String[]


TRANSFER yasağını kaldırıp 31 Ocak'a kadar tamamı altyapıdan oyunculardan kurulu kadrosuna takviye yapabilmek için zamanla yarışan TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Manisaspor'a eski futbolculardan Metin Yüksel'den de iyi haber geldi. Yönetimin görüştüğü alacaklı futbolcu, Manisaspor'un transfer yapabilmesi için avukatı aracılığıyla Futbol Federasyonu'na muvafakatname verdi. Metin, ara transfer döneminde Altay'dan Afjet Afyonspor'a transfer olmuştu. Grupta eksi 1 puanla düşme hattında yer alan Manisaspor'a daha önce kulüpten alacakları kesinleşen eski futbolcularından Berk Neziroğulları, Hikmet Balioğlu, Ferhat Çökmüş, Hakan Turan ve Gökdeniz Varol, transfer için muvafakatname verdi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:17 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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