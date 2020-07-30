Manisaspor'a büyük sürpriz

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta puansız son sırada yer alıp 36 yıl sonra amatör kümeye düşmesi henüz şubat ayından kesinleşen Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dün aldığı liglerde bu sezon koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle küme düşmenin kaldırılması kararıyla bayram yaptı.

Manisa, Ege'de karara sevinen tek kulüp oldu. Transfer yasağı ve ağır borç yüküyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Manisaspor, üst üste 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den düştükten sonra 29 Şubat'ta oynadığı Şile Yıldızspor maçını 3-0 kaybedip bitime 8 hafta kala 3'üncüLig'de de kurtuluş umutlarını yitirdi. Formalite maçlarına çıkmaya başlayıp koronavirüs salgını yüzünden liglerin 19 Mart'ta durdurulmasıyla TFF'nin kararını beklerken az da olsa ümitlenen Manisaspor, süreç boyunca çıkan farklı kararlarla moral bozukluğu yaşadı. Son olarak 8 Temmuz'da yaptığı toplantıda alt liglerde yalnız Play-Off oynatılmasına karar verip daha önce matematiksel olarak düşmesi kesinleşen Manisaspor, Karabükspor, Şanlıurfaspor ve Tokatspor'un küme düştüğünü resmen ilan eden TFF, dün kararını değiştirdi. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin Süper Lig için yaptığı öneriyi tüm alt ligler için de uygulayan Futbol Federasyonu, alt liglerde düşmeyi de kaldırınca Manisaspor çifte bayram yaşayıp kurtuldu. Manisaspor, TFF kararıyla amatöre düşmekten kurtulsa da daha önce birçok kez eski yabancılarına olan borçları yüzünden puan silme cezası aldığı FIFA tarafından küme düşürülme ihtimali bulunuyor. FIFA, son olarak sezon başında eski futbolcusu Iwanski'ye borcunu ödemeyen siyah-beyazlıların 6 puanını silmişti.

- İzmir