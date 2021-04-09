Manisaspor acı sondan kaçamadı - Son Dakika

Manisaspor acı sondan kaçamadı

09.04.2021 11:47
Manisaspor acı sondan kaçamadı, System.String[]

Ege'yi daha önce 2005-2012 yılları arasında 5 sezon Süper Lig'de temsil ettikten sonra 4 yıldır tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşayan Manisaspor, geçen sezon koronavirüs pandemisinin etkisiyle kurtulduğu amatöre düşmekten bu sene kaçamadı.

Ege'yi daha önce 2005-2012 yılları arasında 5 sezon Süper Lig'de temsil ettikten sonra 4 yıldır tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşayan Manisaspor, geçen sezon koronavirüs pandemisinin etkisiyle kurtulduğu amatöre düşmekten bu sene kaçamadı. Eski yabancılarına olan borçları nedeniyle aldığı puan silme ve transfer yasağı cezalarıyla 2018'de 1'inci Lig'den düşerek başlayıp üst üste 3 yıl küme düşen Manisaspor, geçen sezon amatöre düşmesi haftalar önce kesinleşmesine rağmen koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmeyi 1 yıllığına kaldırması üzerine sürpriz şekilde 3'üncü Lig'e tutundu.

Bu sezon başında transfer yasağını açarak yalnız altyapı oyuncularının kaldığı kadrosunu takviye eden siyah-beyazlı ekip, buna rağmen hedeflediği çıkışı bir türlü yapamadı. Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 26 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Manisaspor, evinde Çankaya Futbol Kulübü'ne de 3-2 yenilince bitime 4 hafta kala 12 puanla son sırada kalarak matematiksel olarak kurtuluş umutlarını tamamen yitirdi. 3'üncü Lig'in tekrar kurulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak profesyonel liglerde mücadele eden Manisa temsilcisi, 37 yıl sonra amatöre döndü. Manisalı futbolcular, Çankaya FK maçı sonrası sahada göz yaşlarını tutamadı.

YILDIZLARIN YOLU MANİSA'DAN GEÇTİManisaspor'un Süper Lig'de yer aldığı dönemde kadrosunda Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Hakan Balta gibi birçok yıldız futbolcu görev yaptı. Ülkemizi yıllarca La Liga'da Atletico Madrid ve Barcelona'da temsil eden Arda, ilk çıkışını 2005-2006 sezonunda halen kaptanlığını sürdürdüğü Galatasaray'dan kiralık olarak geldiği Manisaspor'da yaptı. Siyah-beyazlı ekibi o dönem A Milli Takım'daki teknik direktörlük görevleri sonrası ünlü teknik adamlar Mustafa Denizli ve Ersun Yanal çalıştırdı.

Manisaspor acı sondan kaçamadı
Manisaspor acı sondan kaçamadı
Manisaspor acı sondan kaçamadı
Manisaspor acı sondan kaçamadı
Manisaspor acı sondan kaçamadı

Spor Toto Süper Lig, Manisaspor, Futbol, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisaspor acı sondan kaçamadı - Son Dakika Spor


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