Manisaspor acı sondan kaçamadı

Ege'yi daha önce 2005-2012 yılları arasında 5 sezon Süper Lig'de temsil ettikten sonra 4 yıldır tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşayan Manisaspor, geçen sezon koronavirüs pandemisinin etkisiyle kurtulduğu amatöre düşmekten bu sene kaçamadı. Eski yabancılarına olan borçları nedeniyle aldığı puan silme ve transfer yasağı cezalarıyla 2018'de 1'inci Lig'den düşerek başlayıp üst üste 3 yıl küme düşen Manisaspor, geçen sezon amatöre düşmesi haftalar önce kesinleşmesine rağmen koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmeyi 1 yıllığına kaldırması üzerine sürpriz şekilde 3'üncü Lig'e tutundu.

Bu sezon başında transfer yasağını açarak yalnız altyapı oyuncularının kaldığı kadrosunu takviye eden siyah-beyazlı ekip, buna rağmen hedeflediği çıkışı bir türlü yapamadı. Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 26 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Manisaspor, evinde Çankaya Futbol Kulübü'ne de 3-2 yenilince bitime 4 hafta kala 12 puanla son sırada kalarak matematiksel olarak kurtuluş umutlarını tamamen yitirdi. 3'üncü Lig'in tekrar kurulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak profesyonel liglerde mücadele eden Manisa temsilcisi, 37 yıl sonra amatöre döndü. Manisalı futbolcular, Çankaya FK maçı sonrası sahada göz yaşlarını tutamadı.