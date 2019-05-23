Son Dakika Haberleri: Manisaspor, Akgün ile yola devam etmek istiyor

Manisaspor, Akgün ile yola devam etmek istiyor

11 saat önce

Manisaspor Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, 3. Lig'de mücadele edecekleri yeni sezonda takımın teknik direktörü olarak Kazım Akgün ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

Manisaspor, Akgün ile yola devam etmek istiyor, System.String[]
Manisaspor Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, 3. Lig'de mücadele edecekleri yeni sezonda takımın teknik direktörü olarak Kazım Akgün ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

Bu sezon 2. Lig'de aldığı sonuçların ardından bitime 7 hafta kala lige veda eden ve yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan Manisaspor'da Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, takımın başında olacak teknik direktör hakkında açıklamalarda bulundu. Mevcut teknik direktör Kazım Akgün ile yola devam etmek istediklerini belirten Baygeldi, "Geride kalan sezonda yaşadığımız sıkıntıların ardından lige veda ettik ve 3. Lig'e düştük. Hocamız Kazım Akgün ile sezon sonunda görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Gerekli şartlar oluşursa biz takımı Kazım hocaya emanet etmek istiyoruz. Tabi hocamızın da istemesi lazım. Eğer şartlar oluşmazsa da hocamıza her zaman kapımız açık. Hocamız geride kalan sezonda üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Hakkını yemeyiz ve yedirtmeyiz. Gerçek Manisalı ve Manisasporlu gibi davrandı. Daha öncede dediğim gibi bizim aklımızda Kazım Akgün ile yola devam etmek var. Ama bekleyip göreceğiz" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:03 Kaynak: İHA
Manisaspor, Spor
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