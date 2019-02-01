Manisaspor Anlaştığı Futbolculara Lisans Çıkaramadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'un geçmiş döneme ait vergi borçları nedeniyle anlaşıp kente getirdiği futbolculara lisans çıkaramadığı bildirildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'un geçmiş döneme ait vergi borçları nedeniyle anlaşıp kente getirdiği futbolculara lisans çıkaramadığı bildirildi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüpten alacağı bulunan eski futbolcularla anlaşma sağlandığı ve devre arası dönem için transfer yasağının kaldırıldığı belirtildi.



Yasağın kalkmasının ardından bir çok futbolcuyla görüşüp anlaşma sağlandığının bildirildiği açıklamada, futbolcuların lisanslarını çıkarmak için Türkiye Futbol Federasyonu İzmir Bölge Temsilciliğine başvuru yapıldığı ancak vergi ve sigorta prim borçları nedeniyle lisansların çıkarılamadığı belirtildi.

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