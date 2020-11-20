Manisaspor ateşle oynuyor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 3-0 yenilen Manisaspor, sezon başından bu yana düşme hattında son sıradan kurtulamadı. Geçen sezon üst üste 3'üncü kez küme düşerek amatöre gerilemesine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle 1 yıllığına düşmeyi kaldırmasıyla 3'üncü Lig'e tutunan Manisa, bu sezona umutlu başlasa da yüzü şimdiye kadar hiç gülmedi. Transfer yasağını yıllar sonra kaldırıp altyapı oyuncularının kaldığı kadrosuna 14 takviye yapan siyah-beyazlı ekip, yeni transferlerine rağmen ligde tek galibiyet alamadı. Oynadığı 10 maçta 3 beraberlik, 7 yenilgi alan Manisaspor, 3'üncü Grup'taki Cizrespor ve Yalovaspor'la birlikte 3'üncü Lig'de maç kazanamayan 3 takımdan biri konumunda. Kurtuluş hattının 6 puan gerisinde yer alan Manisa'da 12 yıl sonra yuvaya dönüp teknik direktörlüğe getirilen Bülent Ataman da art arda 2 beraberliğin ardından Yeşilyurt karşısında ilk yenilgisini aldı.