Manisaspor'da 5 Futbolcu U19 Takımı'na Gönderildi
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmak için çırpınan eksi 4 puanlı Manisaspor'da alınan kötü sonuçların ardından 5 futbolcu U19 Takımı'na gönderildi.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmak için çırpınan eksi 4 puanlı Manisaspor
'da alınan kötü sonuçların ardından 5 futbolcu U19 Takımı'na gönderildi. Bu hafta Niğde
Anadolu Futbol
'a konuk olacak siyah-beyazlılarda Umut Kezgin, Fatih Uludağ
, Ömer Mang, Samed Can Kaçar ve Caner Apak'ın kadro dışı bırakıldığı iddiası üzerine açıklamada bulunan teknik direktör Kazım Akgün, "Umut Kezgin, Fatih Uludağ, Ömer Mang, Samed Can Kaçar ve Caner Apak Manisaspor'un oyuncularıdır. Futbolcularımız zaten U19 Takımı'nda ve burada çalışmalarını sürdürecekler. Süresiz kadro dışı bırakmak gibi bir düşüncemiz olmadı." - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:36 Kaynak: DHA
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