Manisaspor'da başkan değişti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eksi 3 puanla son sırada yer alarak adım adım amatör kümeye yaklaşan Manisaspor'da Bülent Baygeldi dönemi sona erdi. Siyah-beyazlıların Tarık Almış Tesisleri'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Murat Yörük seçildi. Bülent Baygeldi'nin aday olmadığı kongreye tek aday olarak giren Yörük, 51 üyenin oyunu aldı.

Tarihinin en zorlu yıllarını geçirerek üst üste üçüncü kez küme düşmenin eşiğinde olan siyah-beyazlılarda şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirten başkan Murat Yörük, "Manisaspor bizim sevdamız. Manisa halkı ve taraftarımızla birlikte hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapacağımıza ve Manisaspor'u en adil şekilde yöneteceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Her şeyimiz şeffaf olacak. Manisaspor arması ve ismi yaşayacak. İşimizin zor olduğunu biliyoruz" dedi.Yeni yönetim Çağlayan Uzunlar, Burak Işıklar, Bora Özcan, Osman Sönmez, Kadri Güngüler, Serkan Özşen, Haşim Çelik, Taner Kestaneci, Hasan Tok, Yasin Okay, Mahmut Güler, Ufuk Akgün, İsa Yavaş, Bekir Talha Sevinç isimlerinden oluştu.