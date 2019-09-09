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Manisaspor'da bilal tarihe geçti

53 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta altyapı patentli kadroyla mücadele eden Manisaspor'da 7 Aralık 2003 doğumlu Bilal Budak, kulüp tarihinde profesyonel kategoride forma giyen en genç futbolcu oldu.

Manisaspor'da bilal tarihe geçti, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta altyapı patentli kadroyla mücadele eden Manisaspor'da 7 Aralık 2003 doğumlu Bilal Budak, kulüp tarihinde profesyonel kategoride forma giyen en genç futbolcu oldu. Yeni Orduspor maçında 86. dakikada oyuna giren 15 yaş, 9 aylık futbolcu bir ilki gerçekleştirdi. İlk profesyonel maçında büyük heyecan yaşadığı belirten Bilal, "Bu anı asla unutmayacağım. Hedefim takımıma uzun yıllar hizmet etmek. Bunun için çok çalışıp formayı hocamdan almak için savaşacağım" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:49 Kaynak: DHA
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