Manisaspor'da Bülent Ataman'ın güveni tam - Son Dakika

Manisaspor'da Bülent Ataman'ın güveni tam

16.11.2020 14:07
Manisaspor'da Bülent Ataman'ın güveni tam, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta son sıradaki Manisaspor, üst üste 4 yenilginin ardından Teknik Direktör Bülent Ataman yönetiminde çıktığı son 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta son sıradaki Manisaspor, üst üste 4 yenilginin ardından Teknik Direktör Bülent Ataman yönetiminde çıktığı son 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Puanını 3'e çıkaran siyah-beyazlı ekip, henüz galibiyetle tanışamasa da Ataman yönetiminde yenilmeyerek yarışta biraz olsun umutlandı. Kaleci olarak Süper Lig'de ayrıldığı kulübe 12 yıl sonra 3'üncü Lig'de teknik patron olarak dönen Bülent Ataman, 1-1 biten Kızılcabölükspor maçı sonrası galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Ataman, "Birbirleriyle yeni oynayan bir oyuncu grubum var. Her geçen hafta oyuncularım bir birini daha iyi tanıyor ve bu da sahaya yansıyor. Nevşehir Belediyespor ve Kızılcabölük maçında 4-5 tane net pozisyonumuz vardı" dedi.

"3 puan alacağımız 2 maçtan da birer puanla ayrıldık" diyen Ataman, "Biz kaçırdığımız puanlar üzülürken rakiplerimiz aldığı puana sevindi. Takım olarak iyiye gidiyoruz. Alınan her puan şu an bizim için değerli. Son 2 maçta ortaya koyduğumuz oyun geleceğe daha umutlu bakmamızı sağladı. Ligin ilk yarısındaki tüm puanlara talibiz. Perşembe günü evimizde Yeşilyurt Belediyespor ile zorlu bir 90 dakika oynayacağız. Hedefimiz sahadan 3 puan ile ayrılmak. Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Başka düşüncemiz yok. Hedefimize ulaşmak için sahada canla başla mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.


- Manisa
Manisaspor'da Bülent Ataman'ın güveni tam

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Manisaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisaspor'da Bülent Ataman'ın güveni tam - Son Dakika Spor


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