Manisaspor'da corona krizi! Yönetim çok kızdı...

Futbolcuların yönetime danışmadan aldıkları bu karar, yönetimin tepkisini çekti. Yeşil-beyazlı takım, virüs tedbirleri nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için antrenmanların yapıldığı Ortaköy sahası yakınında yer alan Güzel Sanatlar Lisesi Yurdu'nda kampa alındı.

Futbolcular dezenfekte edilen yurtta ilk etapta internet ve televizyon olmamasından şikayet etti.

"BUNDAN SONRA YAPILACAK BENZERİ GİRİŞİMLERİ CEZALANDIRACAĞIZ"

Koronavirüs testinden geçtikten sonra yurda yerleştirilen futbolcuların kamp şartlarını beğenmeyerek kendi imkanlarıyla Muğlaspor Bülent Akça Tesisleri'ne döndüğünü belirten Başkan Vekili Gülen Bütüner, "Test sonuçları negatif çıktı. Futbolcularımızın sağlığından sorumluyuz. Fakat futbolcular şartlarını beğenmedikleri yurttan ayrılıp kulüp binamıza geçtiler. Sadece bir gün internet yok diye burayı terk ettiler. İnternet bağlandı, televizyon getirildi. Yurdun yanında antrenman sahalarımız var. Kulüpten buraya toplu taşıma ile gelinmesini istemiyoruz. Yönetim olarak bundan sonra yapılacak benzeri girişimleri cezalandıracağız" dedi.