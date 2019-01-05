Son Dakika Haberleri: Manisaspor'da Ferhat'tan Büyük Fedakarlık

Manisaspor'da Ferhat'tan Büyük Fedakarlık

37 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yalnız altyapıdan gençlerin kaldığı kadrosu ve borçları yüzünden silinen puanlarıyla devreyi eksi 1 puanla düşme hattında kapatıp uçurumun kenarına gelen Manisaspor'da rahatsızlığı nedeniyle genç yaşında uzun süre sahalardan uzak kalan eski futbolcu Ferhat Çökmüş...

Manisaspor'da Ferhat'tan Büyük Fedakarlık, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yalnız altyapıdan gençlerin kaldığı kadrosu ve borçları yüzünden silinen puanlarıyla devreyi eksi 1 puanla düşme hattında kapatıp uçurumun kenarına gelen Manisaspor'da rahatsızlığı nedeniyle genç yaşında uzun süre sahalardan uzak kalan eski futbolcu Ferhat Çökmüş de fedakarlık yaptı. Kulüpten alacağı kesinleşen eski futbolculardan yazı alarak transfer yasağını kaldırmaya çalışan siyah-beyazlılarda Berk Neziroğulları, Hikmet Balioğlu ve Hakan Turan'dan sonra 2009-2012 yılları arasında takımda forma giyen Ferhat da Futbol Federasyonu'na muvafakatname verdi. 

Ferhat, kesinleşen alacağı baki kalmak kaydıyla bu sezon ara transfer dönemi için Manisaspor'un kadroya katacağı oyunculara lisans çıkarmasına onay verdiğine dair yazıyı avukatı aracılığıyla Federasyon'a gönderdi. Kariyerinde Süper Lig'de Manisa'nın yanı sıra Trabzonspor, Orduspor ve 1. Lig'de Adana Demirspor'da da oynayıp 2015-16 sezonunda İsviçre'de FC Will formasını giyen 33 yaşındaki sol bek, ardından yakalandığı hastalık nedeniyle 1.5 yıl tedavi gördü. Lenfomayla savaşını kazanan Ferhat, Süper Lig kategorisinde ara verdiği futbola amatör ligde yeniden başladı. Ferhat halen Manisa Süper Amatör Lig'de Manisa Sanayispor'da oynuyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:04 Kaynak: DHA

Ferhat Çökmüş, Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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