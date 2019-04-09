Son Dakika Haberleri: Manisaspor'da Gençlere Alkış

Manisaspor'da Gençlere Alkış

25 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'tan altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla 3'üncü Lig'e düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor'da teknik sorumlu Kazım Akgün, oyuncularının buna rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını söyledi.

Manisaspor'da Gençlere Alkış, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'tan altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla 3'üncü Lig'e düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor'da teknik sorumlu Kazım Akgün, oyuncularının buna rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını söyledi. 

Tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşayan siyah-beyazlılar, son olarak deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 2-0 yenilirken Akgün, "Ligden düşmemiz 3 hafta önde kesinleşti. Buna rağmen oyuncularımız canla başla mücadele ediyorlar. Manisaspor'a olan saygı ve sevgilerinden dolayı canla başla mücadele ediyorlar. Bu çocukların şehrin göbeğine heykeli dikilmesi lazım. Tüm Manisa bu çocuklarla gurur duysun" dedi. 

Tesislerinin elektrik, su ve gazı bile kesik olan Manisaspor, aylardır krizlerle anılıyor. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:53 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Comolli Devri Sona Eriyor! Alex Sürprizi Sümeyye Boyacı, ABD'den Altın Madalya ile Döndü Beşiktaş'ta Ljajic İkinci Devre Patladı! 9 Maçta 5 Gol, 7 Asist Hasan Ali Kaldırım'dan 65 Bin SMS'e Bedel Gol
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisaspor'da Gençlere Alkış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]