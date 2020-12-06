Manisaspor'da Hüseyin Tok'un anne acısı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'nci Grup ekiplerinden Manisaspor'da aynı zamanda kulübün eski futbolcularından olan sportif direktör Hüseyin Tok, anne acısıyla sarsıldı. Koronavirüse yakalanıp 5 gündür memleketi Sakarya'da tedavi gördüğü öğrenilen, kalbinde ritim bozukluğu ve tansiyon rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilen 65 yaşındaki Fatma Tok kurtarılamadı. Manisaspor, Tok ve ailesi için başsağlığı mesajı yayınladı.