Son Dakika Haberleri: Manisaspor'da Ömer de gitti
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Manisaspor'da Ömer de gitti

5 dakika önce

SON 2 yılda üst üste küme düşerek 1. Lig'den 3. Lig'e gerileyen Manisaspor'da altyapı patentli kadrodan Furkan Parsak'ın Sakaryaspor'a, İlkay Gül'ün Sivas Belediyespor'a transfer olmasının ardından Ömer Buğdaycı da takımdan ayrıldı.

Manisaspor'da Ömer de gitti, System.String[]

SON 2 yılda üst üste küme düşerek 1. Lig'den 3. Lig'e gerileyen Manisaspor'da altyapı patentli kadrodan Furkan Parsak'ın Sakaryaspor'a, İlkay Gül'ün Sivas Belediyespor'a transfer olmasının ardından Ömer Buğdaycı da takımdan ayrıldı. Altyapısından yetiştiği Manisa'da geçen sezon 2. Lig'de 31, 2017-18'de ise 1. Lig'de 14 maçta görev yapan 22 yaşındaki futbolcu Karbel Karaköprü Belediyespor'la anlaştı. Transfer yasaklısı siyah-beyazlılar, ligde yine altyapı oyuncularıyla mücadele edecek. Manisaspor'da teknik direktörlük görevine dönen Erkan Aslan yönetiminde tesislerdeki yeni sezon hazırlıkları sürüyor.


Sakaryaspor, Manisaspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:39 Kaynak: DHA
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