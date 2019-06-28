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Manisaspor'da teknik belirsizlik

23 dakika önce

BORÇLARI yüzünden üst üste küme düşerek TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Manisaspor'da yönetim, geçen sezon olduğu gibi yine altyapı futbolcuları ve şubat ayında altyapıya kazandırılan amatör isimlerle temmuz ayında sezonu açmayı planlarken, kulüpte teknik belirsizlik yaşanıyor.

Manisaspor'da teknik belirsizlik, System.String[]
BORÇLARI yüzünden üst üste küme düşerek TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Manisaspor'da yönetim, geçen sezon olduğu gibi yine altyapı futbolcuları ve şubat ayında altyapıya kazandırılan amatör isimlerle temmuz ayında sezonu açmayı planlarken, kulüpte teknik belirsizlik yaşanıyor. Mali kriz aşılamadığı için harabe haline gelen Tarık Almış Tesisleri'nde aylarca elektrik, doğal gaz ve suyu kesik olan siyah-beyazlılarda, takımı geçen sezonun ikinci yarısında çalıştıran Kazım Akgün, kendisine kulüp arıyor. Manisasporlu gençlerin başında 3'üncü Lig'de kimin sahaya çıkacağı belirsiz. Eski yabancı futbolcuların alacakları nedeniyle 2017-18 sezonunda 12, geçen sezon 15 puanı silinen Manisa'ya yeni puan silme cezalarının gelebileceği belirtildi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:17 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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