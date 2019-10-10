Son Dakika Haberleri: Manisaspor'da teknik direktör Aslan istifa etti
Son Dakika Spor Manisaspor'da teknik direktör Aslan istifa etti

Manisaspor'da teknik direktör Aslan istifa etti

1 saat önce

TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, görevinden istifa etti.

Manisaspor'da teknik direktör Aslan istifa etti, System.String[]

TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, görevinden istifa etti.


TFF 3. Lig'de -4 puanla son sırada yer alan Manisaspor'da Erkan Aslan şoku yaşandı. Manisaspor Teknik Direktörü Erkan Aslan bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulübe istifasını veren ve yönetim kurulu tarafından istifası kabul edilen Erkan Aslan'a kulüpten teşekkür edilirken, bunda sonraki hayatında başarılar dilendi. - MANİSA

Erkan Aslan, Manisaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:52 Kaynak: İHA
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