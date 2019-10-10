Manisaspor'da teknik direktör Aslan istifa etti
1 saat önce
TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, görevinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:52 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, görevinden istifa etti.
TFF 3. Lig'de -4 puanla son sırada yer alan Manisaspor'da Erkan Aslan şoku yaşandı. Manisaspor Teknik Direktörü Erkan Aslan bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulübe istifasını veren ve yönetim kurulu tarafından istifası kabul edilen Erkan Aslan'a kulüpten teşekkür edilirken, bunda sonraki hayatında başarılar dilendi. - MANİSA
Kayserispor'un yeni hocası Samet Aybaba oldu! Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu Beşiktaş'ta Serdar Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkan adaylığını açıkladı Şenol Güneş'ten Amerika'ya tepki: Bizi rahat bıraksınlar, işimizi yapalım