Manisaspor'da Üstün dönemi sona erdi

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Manisaspor, teknik direktör Behram Üstün ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Manisaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz; teknik direktörümüz Behram Üstün hocamız ve yardımcısı İsmail Özuyanık ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir. Hocamız Behram Üstün, kulüp başkanımız Murat Yörük ile yaptığı istişare doğrultusunda alacaklarından feragat etmiştir. Değerli hocalarımız, kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Manisasporluluğunu ve Manisaspor değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemişlerdir. Bu doğrultuda camiamız adına kendilerine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdikleri hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocalarımızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.