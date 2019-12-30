Manisaspor'da yaprak dökümü - Son Dakika
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Manisaspor'da yaprak dökümü

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eksi 3 puanla son sırada yer alıp amatör kümeye doğru hızla giden Manisaspor'da ayrılıklar sürüyor.

Manisaspor'da yaprak dökümü, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eksi 3 puanla son sırada yer alıp amatör kümeye doğru hızla giden Manisaspor'da ayrılıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda kaleci Deniz, İlkay, Ferit ve Burak Can'ın ardından Kemal de takımdan ayrıldı. İlk yarıda 6 maçta forma giyen 21 yaşındaki sol bek sözleşmesini feshetti. Üst üste aldığı puan silme cezaları ve transfer yasağı nedeniyle son 2 yıldır küme düşüp Bölgesel Amatör Lig'in eşiğine gelen Manisaspor, altyapıdan yetişen gençleri de bir bir kaybediyor. Manisaspor'da ayrılıkların süreceği ileri sürüldü.


Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:19 Kaynak: DHA
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