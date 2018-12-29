Manisaspor'da Yasak Harekatı
21 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta eksi 1 puanla düşme hattında yer alan Manisaspor'da yönetim ikinci yarıda kurtuluş mücadelesi vermek için kolları sıvadı.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta eksi 1 puanla düşme hattında yer alan Manisaspor
'da yönetim ikinci yarıda kurtuluş mücadelesi vermek için kolları sıvadı. Sezon başında transfer yasağını kaldırmak için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan siyah-beyazlılar, görüşmelere yeniden başlayıp alacaklı olan 3 eski futbolcuyla anlaşma sağladı. Daha önce Manisaspor forması giyen Berk Neziroğulları, Hikmet Balioğlu
ve Hakan Turan muvafakatname vererek alacaklarını öteledi. Futbol
Şube Sorumlusu Altan Çakıcı, kulübün ayakta kalması için tüm eski oyunculardan fedakarlık beklediklerini dile getirdi. Uçurumun kenarında olan Tarzan, transferi açabilirse takviye yaparak küme düşmeme savaşı verecek. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:52 Kaynak: DHA
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