Manisaspor'da yeni Başkan Murat Yörük - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisaspor'da yeni Başkan Murat Yörük - Son Dakika Spor

Manisaspor'da yeni Başkan Murat Yörük

6 saat önce

TFF 3. Lig'de zor günler geçiren Manisaspor geçtiğimiz perşembe günü çoğunluk sağlanamaması gerekçesiyle ertelenen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Murat Yörük seçildi.

Manisaspor'da yeni Başkan Murat Yörük, System.String[]

TFF 3. Lig'de zor günler geçiren Manisaspor geçtiğimiz perşembe günü çoğunluk sağlanamaması gerekçesiyle ertelenen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Murat Yörük seçildi.


Manisaspor'da yeni Başkan Murat Yörük oldu. Mevcut başkan Bülent Baygeldi'nin aday olmadığı kongre Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yapıldı. Olağanüstü Kongreye katılan 51 üyenin oyunu alan Murat Yörük, kulübün yeni başkanı oldu.


Murat Yörük: "Her şeyimiz şeffaf olacak"


Kulübün yeni başkanı Murat Yörük, yaptığı açıklamada, "Manisaspor bizim sevdamız. Manisa halkı ve taraftarımızla birlikte hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapacağımıza ve Manisaspor'u en adil şekilde yöneteceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Her şeyimiz şeffaf olacak. Manisaspor arması ve ismi yaşayacak. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Manisaspor'u layık olduğu yerlere getireceğiz." dedi.


Murat Yörük başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:


"Çağlayan Uzunlar, Burak Işıklar, Bora Özcan, Osman Sönmez, Kadri Güngüler, Serkan Özşen, Haşim Çelik, Taner Kestaneci, Hasan Tok, Yasin Okay, Mahmut Güler, Ufuk Akgün, İsa Yavaş, Bekir Talha Sevinç."


Manisaspor TFF 3. Lig 1. Grup'ta eksi 3 puanla son sırada bulunuyor. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Yörük, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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