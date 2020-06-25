Manisaspor'dan Başkent ziyareti
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Manisaspor'da Başkan Murat Yörük ile yöneticiler Kadri Güngüler ve Yasin Okay, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Manisaspor'da Başkan Murat Yörük ile yöneticiler Kadri Güngüler ve Yasin Okay, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Manisalı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı makamında ziyaret eden yöneticiler Dağ'a isminin yazılı olduğu 45 numaralı Manisaspor forması ve mesir macunu hediye etti. Dağ'ın ardından sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Ak Parti İzmir Milletvekili, eski milli futbolcu Alpay Özalan ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la görüşen kurmaylar Ankara'dan ayrıldı. Başkent'te Manisaspor'la ilgili fikir alış verişinde bulunduklarını ifade eden Murat Yörük, "Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Ziyaretlerimiz oldukça olumlu geçti. Manisaspor için her şey güzel olacak. Kendilerine bir kez daha Manisaspor camiası ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.
- Manisa
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:29 Kaynak: DHA
Son Dakika 19:47 İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi 18:07 Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu 17:48 Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara 16:29 Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi 14:31 Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti 14:08 Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi 12:18 15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı 11:53 Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı 11:28 F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti! 11:09 1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı 10:46 Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz 10:13 Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu 09:53 F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz 09:31 Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey