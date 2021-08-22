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Manisaspor'dan hatıra forma kampanyası - Son Dakika

Manisaspor'dan hatıra forma kampanyası

22.08.2021 11:23
Manisaspor'dan hatıra forma kampanyası, System.String[]

Maddi anlamda zor günler geçiren ve Bölgesel Amatör Lige kadar gerileyen Manisaspor, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek yardım kampanyasını duyurdu.

Maddi anlamda zor günler geçiren ve Bölgesel Amatör Lige kadar gerileyen Manisaspor, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek yardım kampanyasını duyurdu. Siyah-beyazlılar, Ege ekibinin eski günlerine geri dönmesi için 'Takımına sahip çık Manisa. Hatıra formanı al, takımına destek ol' diyerek taraftarlarından destek istedi.

Bir dönem Süper Lig'deki performansıyla tüm ülkenin dikkatini çekmeyi başaran Manisaspor, bu günlerde zorlu süreçlerden geçiyor. Yeniden eski günlerine geri dönmek isteyen Ege ekibi, destek kampanyasını duyurdu. 'Takımına sahip çık Manisa. Hatıra formanı al, takımına destek ol!' diyerek taraftarına seslenen siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Manisasporumuzun içinde bulunduğu zorlu dönemden aydınlık yarınlara kavuşması için kıvılcımı yakıyor, hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve 'Takımına Sahip Çık Manisa' diyoruz. Omuz omuza ait olduğumuz yere! Ayağa kalk Manisa, hatıra forma satışlarımız başlamıştır. 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında olacak satış için taraftarlarımız 05302553779 numaralı telefondan bizlere ulaşıp, sipariş için gerekli iletişime geçmelerini bekliyoruz. 8 Eylül Manisa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıl dönümü. Forma destek kampanyamız 8 Eylül'de son bulacak. Bir nebzede olsa bu zorlu süreçte taraftarlarımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Sosyal medyalarda #TakımınaSahipÇıkManisa hashtag'i ile de herkesten destek beliyoruz." - MANİSA

Manisaspor'dan hatıra forma kampanyası

Manisaspor, Manisa, Eylül, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisaspor'dan hatıra forma kampanyası - Son Dakika Spor


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